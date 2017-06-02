Бульбашка Bitcoin "здорова", але може луснути - The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Криптовалюта здається небезпечною, але вона дозволила розвинутися багатьом корисним іноваціям.

Bitcoin здається "здоровою" фінансовою бульбашкою. Flickr/tiendientu vietnam

На ринках час від часу виростають небезпечні мильні бульбашки, але бум, все ж, надзвичайний випадок.

24 травня електронна валюта коштувала рекордні 2,42 тисячі доларів. Зараз ціна дещо спала. Але не можна не помітити той факт, що вартість Bitcoin більш ніж подвоїлася всього за два місяці.

Будь-хто кмітливий чи досить везучий міг накупити на тисячу доларів Bitcoin у 2010 році, коли електронна валюта коштувала 0,05 доларів, а тепер отримати 46 мільйонів доларів. Інші криптовалюти теж підскочили у ціні, а їхня сукупна ринкова цінність тепер досягла 80 мільярдів доларів. Такі різкі злети рідко виявляються стійкими.

Про це пише The Economist, додаючи, що все частіше слово "Bitcoin" звучить слідом за словом "бульбашка". Але важливим лишається питання, що ж змушує вартість криптовалюти зростати. Це спекулятивна манія чи ознака того, що Bitcoin зайняв помітну роль посередника у процесі обміну і зберігання вартості? З іншого боку, чи бум Bitcoin - це сучасна "золота лихоманка", тюльпанна манія чи щось абсолютно інакше?

Видання пише, що все ж неймовірний стрібок криптовалюти дуже схожий на віртуальну тюльпанну манію, спекулятивну істерію, яка змушує ціну зростати, заохочуючи все більше і більше клієнтів, які не звертають увагу на те, що ж за актив вони насправді купують. Остання траєкторія курсу Bitcoin здається маніакальною. Роздрібні інвестори стікаються. Багато знайомих з вкладанням реальних грошей у Bitcoin перестрибнули на альтернативи, такі як Ethereum і так звані "первинні монетні пропозиції" (ICO), які фірми випускають у вигляді електронних знаків самостійно.

Все це здається райською можливістю для шахраїв. Однак, на відміну dbl тюльпанної манії, у Bitcoin є реальні користувачі. Вони тепер купують за криптовалюту все: від піци до комп'ютерів. Тож, якщо порівняння з тюльпанною манією не дуже точне, то може це аналог золотої лихоманки? Bitcoin, здається, криє в собі дещо більше, ніж швидкоплинну схожість. Золотошукачі не довіряли урядам, які другували гроші. Так само роблять і ті, хто користуються Bitcoin. Жоден центральний банк не контролює криптовалюту. Але при цьому, Bitcoin ставить перед собою мету стати конвертованим посередником, як євро, юань чи долар, а не просто лишитися неконтрольованим електронним золотом. Регулятори почали серйозно ставитися до Bitcoin.

Частково стрибок його вартості можна пояснити тим, що Японія вирішила ставитися до криптовалюти так само, як і до будь-якої іншої. Однак, система Bitcoin проводить операції на межі можливостей, і її розробники не можуть дійти згоди, як збільшити пропускну здатність системи. В результаті, комісія за транзакцію зараз коштує близько 4 доларів і вимагає багатьох годин для підтвердження. Тож з точки зору зручності, традиційні валюти здаються більш привабливими.

Якщо ж Bitcoin і інші криптовалюти вважати ні на що не схожими, тоді що ж вони таке? Найкраще, на думку The Economist, було б порівняти їх зі стрімким розвитком інтернету і вибухом ".com" в кінці 90-х років. Як і інтернет, криптовалюти - це втілення іновації, яка дає поле для подальшого розвитку. Вони самі по собі є експериментом того, як ефективно і надійно вести загальнодоступну базу даних (блокчейн) без уасті в цьому процесі інститутів, таких як, приміром, банки. Грузія, для прикладу, використовує цю ж технологію для захисту урядових систем. І блокчейн став платформою для подальших експериментів. Якщо поглянути на Ethereum, то він насправді пропонує всім проектам отримати фінансування через випуск приватних електронних грошей, які можна обмінювати і використовувати в межах цих віртуальних проектів. "Первинні монетні пропозиції" вимагають більшої обережності, але вони теж можуть дати старт неймовірним винаходам.

Це все ж небезпечний спосіб розвивати і просувати іновації. Інвестори можуть втратити все. Крах одного класу активів може поширитися на ішні, створивши коливання у фінансовій системі. Але у випадку криптовалют такий ризик здається обмеженим. Ніхто не може стверджувати, що ті, хто купує криптовалюти, не знають про ризики. І оскільки електронні гроші поки що ще досить автономні, глобальні економічні наслідки здаються малоймовірними.

"Якщо і існує така річ, як "здорова бульбашка", то це саме вона. Насправді, регуляторам треба пильнувати, щоб криптовалюти не відкрили можливості для зрочинної діяльності, наприклад для торгівлі наркотиками. Але їм варто подумати двічі, перш ніж вживати жорсткі заходи. Надмірна колючість не лише змусить бульбашку луснути, а й поховає багато корисних іновацій", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося про те, що вчені створили прототип квантових грошей. Представлена купюра була закодована станами поляризації одиночних фотонів. Це означає, що її несанкціоноване відтворення (копіювання) сторонньою особою неможливе без узгодження з власником.