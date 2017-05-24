Brexit змушує інвесторів перебиратися в Німеччину - Sueddeutsche Zeitung

Експерти вважають, що за результатами цього року Німеччина може вперше обігнати Британію в якості головного інвестиційного майданчика в Європі.

Експерти чекають, що до кінця року Німеччина замінить Британію в ролі головного інвестиційного напрямку в Європі. European Parliament / Flickr

Поки що, за підсумками 2016 року, іноземні компанії найбільше вкладали гроші у Великій Британії . Втім, на думку голови німецького відділення аудиторської компанії rnst & Young Губерта Барта, цей стан речей скоро зміниться.

Про це пише німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

"Багато що говорить на підтвердження того, що цього року Німеччина займе місце Великої Британії в якості головної інвестиційної цілі в Європі", - переконаний експерт.

Він зауважив, що негативні наслідки Brexit ще не відзначилися на даних 2016 року. Тому що референдум відбувся влітку, а лише нещодавно Лондон оголосив про намір скористатися статтею 50 Лісабонської угоди. До того ж не так давно стало зрозуміло, що Велику Британію чекає так званий "жорсткий" Brexit. Тож компаніям доведеться готуватися до виходу країни з ЄС, обираючи інші країни для інвестування.

В листопаді Ernst & Young повела опитування серед керівників міжнародних компаній щодо наслідків від Brexit. Виявилося, що кожна сьома фірма збирається емігрувати з Британії, зокрема, в Німеччину.

Раніше повідомлялося, що міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що його країна не збирається платити 100 мільярдів доларів за Brexit. За словами міністра, Британія заплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями, а не "просто захотілося Євросоюзу".

Раніше The Guardian повідомляло, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже чекає повернення Британії в ЄС. При цьому, він висловив жаль, що країна залишає союз зараз.