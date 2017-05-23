Брати Суркіси відсудили у "Приватбанку" 1,1 млрд грн, $ 266 тыc та € 8 тыс

Суд визнав незаконним рішення НБУ про оголошення "А-банку" пов'язаною з "Приватбанком" особою.

Суд став на бік колишніх власників «Приватбанку» УНІАН

Окружний адміністративний суд Києва 17 травня вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь "А-банку", що належить братам Суркісам, списані при націоналізації кошти, передають "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Наголошується, що 13 грудня 2016 року комісія НБУ визнала "А-банк" пов'язаною із "Приватбанком" особою.

21 грудня при націоналізації "Приватбанку" з кореспондентських рахунків "А-банку" були примусово списано кошти.

"А-банк" звернувся в суд з вимогою стягнути з "Приватбанку" 364 млн грн коштів, списаних з кореспондентських рахунків, 5,786 тис євро, 5,55 млн грн, $ 15,8 тис та ненарахованих відсотків за користування грошовими коштами.

Національний банк, заперечуючи проти позову, вказав на таке: "А-банк" та "Приватбанк" мають загальну інфраструктуру, спільні інформаційні системи, кореспондентські відносини, при цьому "А-банк" більшість грошових коштів розміщував на рахунках в "Приватбанку", власник істотної участі в "А-банку" Ігор Суркіс одночасно володіє істотною участю у ТОВ "Студія 1+1", яка є спорідненою з "Приватбанком".

У свою чергу "А-банк" надав суду інформацію про те, що у нього є кореспондентські відносини з іншими банками ("Укргазбанк", "Ощадбанк", "Радабанк", "Діамантбанк", "Сбербанк").

Разом з тим "А-банк" має 195 підрозділів по Україні, при цьому банком укладено 193 договори оренди нежитлових приміщень, серед яких немає договорів з "Приватбанком", отже, "А-банк" не орендує ніяких приміщень у "Приватбанку".

"А-банк" спростував інформацію про те, що у нього спільна з "Приватбанком" платіжна інфраструктура, так як фінустанова уклала ряд договорів про надання аналогічних послуг з іншими суб'єктами.

У рішенні правління Національного банку від 18 грудня 2016 зазначено, що власниками істотної участі "Приватбанку" були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

У той же час, виходячи з офіційних відомостей державного реєстру, ці особи не здійснюють контроль над "А-банком".

Також суд відкинув аргумент про те, що Ігор Суркіс володіє істотною участю у "Студія 1+1", ТОВ "Гравіс-Кіно" та телерадіокомпанії "ТЕТ" через компанію BOLVIK VENTURES, так як позивачем надана інформація про те, що він не має участі у зазначеній компанії (директором BOLVIK VENTURES LTD є Menelaos Sazos).

Виходячи з викладеного, судом встановлено, що "А-банк" та "Приватбанк" не мали спільних власників істотної участі.

У зв'язку з цим суд задовольнив позовні вимоги "А-банку", визнав незаконним рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 про визнання "А-банку" пов'язаною з "Приватбанком" особою, скасував наказ тимчасового адміністратора "Приватбанку" про заборону видаткових операцій "А-банку", а також ряд інших наказів адміністратора по відношенню до "А-банку".

Суд постановив стягнути з "Приватбанку" 363,6 млн грн, списаних з коррахунків, 5,8 тис. євро, 5,56 млн грн, $ 15,8 тис, ненарахованих відсотків.

Суд присудив забезпечити за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерства фінансів на користь "А-банку" 5,56 млн грн понесених ним витрат по сплаті судового збору.

Нагадаємо, у коментарі DT.UA керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз заявив, що у колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізації.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.

Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".