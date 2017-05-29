Борги Києва складають 13,5 млрд грн – перший заступник голови КМДА

Київ знаходимося в стані технічного дефолту.
"На сьогодні ми маємо приблизно 13,5 млрд. Це заборгованість перед різними структурами, в тому числі і перед Кабміном з реструктуризації, яка була здійснена в 2015 році", - сказав він.
Пліс зазначив, що в зазначену заборгованість також увійшли єврооблігації Києва на $ 100 млн у власності Franklin Templeton, які не були реструктуризовані в 2015 році.
"Де-факто або де-юре ми знаходимося в технічному дефолті, тому що ми відмовилися погашати заборгованості на тих умовах, на яких вони є сьогодні, і вимагаємо поліпшення умов для нас", - уточнив Пліс.
Як повідомлялося, єврооблігації Києва були включені в периметр боргова операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду для України. Мова йде про два випуски єврооблігацій: на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на $ 300 млн із строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.
Київ 23 листопада 2015 року офіційно запропонував власникам своїх єврооблігацій обміняти їх на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну еврооблигацию номінальною вартістю $ 1 тис. пропонувалося дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $ 0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $ 0,25 тис.
Уряд України 18 грудня 2015 року в рамках реструктуризації дозволило переведення боргу Києва за єврооблігаціями 2005 року на $ 117 млн 393,822 тис. і єврооблігаціями 2011 року на $ 233 млн 671,875 тис. на державний борг.
Реструктуризацію випуску єврооблігацій 2005 року на $ 250 млн підтримало 59,51% їх власників, а єврооблігацій-2011 на $ 300 млн – 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% єврооблігацій-2005.
Механізм реструктуризації єврооблігацій на $ 250 млн передбачає, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними з-за введеного Києвом мораторію на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх в держпапери закінчилася в 2015 році.
Нагадаємо, що в 2016 році підконтрольні Києву підприємства в ОРДЛО сплатили до бюджету 6,3 млрд грн податків.
Інтерфакс-Україна