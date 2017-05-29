Борги Києва складають 13,5 млрд грн – перший заступник голови КМДА

Київ знаходимося в стані технічного дефолту.

Київ не виконав свої боргові зобов'язання на 13,5 млрд грн Василь Артюшенко, DT.UA

Боргові зобов'язання Києва перед різними структурами становлять 13,5 млрд грн, повідомив перший заступник глави Київської міської держадміністрації Геннадій Пліс.

"На сьогодні ми маємо приблизно 13,5 млрд. Це заборгованість перед різними структурами, в тому числі і перед Кабміном з реструктуризації, яка була здійснена в 2015 році", - сказав він.

Пліс зазначив, що в зазначену заборгованість також увійшли єврооблігації Києва на $ 100 млн у власності Franklin Templeton, які не були реструктуризовані в 2015 році.

"Де-факто або де-юре ми знаходимося в технічному дефолті, тому що ми відмовилися погашати заборгованості на тих умовах, на яких вони є сьогодні, і вимагаємо поліпшення умов для нас", - уточнив Пліс.

Як повідомлялося, єврооблігації Києва були включені в периметр боргова операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду для України. Мова йде про два випуски єврооблігацій: на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою купона 8% річних і на $ 300 млн із строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.

Київ 23 листопада 2015 року офіційно запропонував власникам своїх єврооблігацій обміняти їх на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну еврооблигацию номінальною вартістю $ 1 тис. пропонувалося дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $ 0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $ 0,25 тис.

Уряд України 18 грудня 2015 року в рамках реструктуризації дозволило переведення боргу Києва за єврооблігаціями 2005 року на $ 117 млн 393,822 тис. і єврооблігаціями 2011 року на $ 233 млн 671,875 тис. на державний борг.

Реструктуризацію випуску єврооблігацій 2005 року на $ 250 млн підтримало 59,51% їх власників, а єврооблігацій-2011 на $ 300 млн – 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% єврооблігацій-2005.

Механізм реструктуризації єврооблігацій на $ 250 млн передбачає, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними з-за введеного Києвом мораторію на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх в держпапери закінчилася в 2015 році.

Нагадаємо, що в 2016 році підконтрольні Києву підприємства в ОРДЛО сплатили до бюджету 6,3 млрд грн податків.