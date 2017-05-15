Бізнес поставив оцінку податковій системі України

Експерти незадоволені податковим законодавством.

Податкове система потребує змін sfs.gov.ua

60 експертів Податкового Комітету Європейскої Бізнес Асоціації оцінилинабали з 5 можливих, повідомляє прес-служба ЕБА.

"В результаті опитування з'ясувалося, що за період з травня 2016 по квітень 2017 податковий індекс незначно, але все-таки виріс. Наразі він становить – 2,58 (з 5 можливих), що є по факту найвищою позначкою за всю історію проекту з 2011 року. Хоча це зростання є доволі умовним, адже індекс все ще не перетнув межі негативної площини", - йдеться у повідомленні.

На думку експертів, податкове законодавство потребує удосконалення.

"67% експертів оцінили якість податкового законодавства України негативно і вважають, що воно потребує вдосконалення. 35% опитаних вважають зміни до податкового законодавства (в рамках Закону №1797-VIII від 21 грудня 2016 року) неефективними та неякісними. Показовим у цьому плані є також те, що лише 3% оцінили діючий податковий режим, як сприятливий для ведення бізнесу та залучення іноземних інвестицій", - говориться у повідомленні.

Податковий тиск в порівнянні з попереднім роком зменшився.

"У травні 2016 – квітні 2017 прояви фіскального тиску відчули на собі 43% опитаних (минулого року цей відсоток сягнув 66%). 35% повідомили про те, що тиск був майже відсутній, і лише 3% експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем впродовж досліджуваного періоду. Серед поширених методів тиску бізнес назвав такі: 53% – упереджені рішення фіскальних органів; 49% – необґрунтовані інформаційні запити; 31% – обтяжливі податкові перевірки", - зауважили в прес-сулжбі.

Значна частина експертів незадоволена якістю податкового обслуговування.

"Результати нашого дослідження показали, що рівно половина опитаних (50%) абсолютно або переважно незадоволені якістю податкових сервісів. У попередній хвилі минулого року таких було трішки більше – 54%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, борг з податків, зборів та платежів до державного бюджету в період з 2014 по 2016 роки виріс у 3,8 рази, і станом на 1 січня 2017 року досяг суми в майже 59 млрд грн.