Мета пікету - показати, що цивілізований ринок авто в Україні можливий.

Біля Верховної Ради пройшла акція "Микола Запорожець" - на підтримку цивілізованого ринку вживаних автомобілів. Мета пікету - показати, що цивілізований ринок авто в Україні можливий, а доступний автомобіль для українців може стати реальністю, а не залишиться мрією. Учасники хочуть привернути увагу депутатів до законопроектів №5561 та №5562. Ці документи дадуть змогу українцям купувати дешеві та безпечні іномарки. Вони передбачають заміну екологічних стандартів "Євро" для вживаних автомобілів на технічний огляд та зняття обмежень на застосування чинних пільгових ставок акцизного збору.

Дивіться фото: Під Верховною Радою відбулася акція "Депутате, не стань "екологічним лихом!"

"Нове" авто з литовським номером. Україна перетворюється на загальноєвропейський автомобільний смітник.