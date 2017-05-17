Більше трьох десятків українських банків потребують докапіталізації

Статутний капітал банків повинен бути збільшений до літа.

У Нацбанку порахували банки, які потребують докапіталізації Нацбанк України/Facebook

Нацбанк України станом на 1 квітня зафіксував, які потребують докапіталізації до 200 млн гривень.

Збільшити статутний капітал фінансові установи повинні до 11 липня цього року, повідомляє "УНІАН".

До банків, чий статутний капітал нижче необхідного, відносяться: "Мотор-Банк", "Земельний капітал", "Центр "Кредит Оптима Банк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Сітібанк", "Фамільний", "Укрбудінвестбанк", "Акордбанк", "МетаБанк", "Регіон-банк", "Полікомбанк", "ПФБ", "Кристалбанк", "Український капітал", "Гефест", "Альпарі", "Айбокс", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Портал", "Альтбанк", "Січ", "КІБ", "Оксі", "Новий", "Траст-капітал", "Розрахунковий центр", "Конкорд", "АП банк", "МІБ", "Альянс", "Авангард", "Вернум", "Кредитвест" і "Богуслав".

Нагадаємо, Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%.

НБУ вважає, що 21 банк з 60 найбільших потребує докапіталізації.

Детальніше про українські банкі читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".