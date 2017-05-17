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Більше трьох десятків українських банків потребують докапіталізації

17 травня в 06:55

Статутний капітал банків повинен бути збільшений до літа.

Нацбанк Украины
У Нацбанку порахували банки, які потребують докапіталізації
Нацбанк України/Facebook
Нацбанк України станом на 1 квітня зафіксував наявність 36 банків, які потребують докапіталізації до 200 млн гривень.

Збільшити статутний капітал фінансові установи повинні до 11 липня цього року, повідомляє "УНІАН".

До банків, чий статутний капітал нижче необхідного, відносяться: "Мотор-Банк", "Земельний капітал", "Центр "Кредит Оптима Банк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Сітібанк", "Фамільний", "Укрбудінвестбанк", "Акордбанк", "МетаБанк", "Регіон-банк", "Полікомбанк", "ПФБ", "Кристалбанк", "Український капітал", "Гефест", "Альпарі", "Айбокс", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Портал", "Альтбанк", "Січ", "КІБ", "Оксі", "Новий", "Траст-капітал", "Розрахунковий центр", "Конкорд", "АП банк", "МІБ", "Альянс", "Авангард", "Вернум", "Кредитвест" і "Богуслав".

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Нагадаємо, Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%.

НБУ вважає, що 21 банк з 60 найбільших потребує докапіталізації.

Детальніше про українські банкі читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: УНІАН
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Теги банк Україна капітал Нацбанк
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