BHP оцінює майбутнє сланцевих активів в США - ЗМІ

Керівництво найбільшого гірничодобувного концерну шукає покупців на свої сланцеві активи.

Майбутнє сланців під питанням

Керівництво найбільшого гірничодобувного концерну світу BHP запевнило акціонерів, що розглядає різні варіанти для своїх сланцевих операцій в США на тлі тиску з боку інвестфонду Elliott Management, повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше Elliott, що володіє 4,1% акцій BHP, закликав керівництво компанії провести відкриту офіційну оцінку нафтових активів США і розглянути можливість їх продажу або проведення IPO.

Головний виконавчий директор BHP Ендрю Макензі провів в Австралії ряд зустрічей з акціонерами, у ході яких підкреслив, що компанія відкрита до часткового продажу сланцевих операцій в США.

"Макензі намагався донести до інвесторів, що керівництво компанії "хоче спробувати витягти максимальну вартість з сланцевих активів, і бачить безліч різних варіантів для цього", - відзначає старший інвестиційний директор Argo Investments Ltd Енді Форстер.

Крім сланцевих активів, BHP володіє операціями з глибоководного видобутку нафти в Мексиканській затоці.

"Керівництво BHP хоче показати, що активно займається майбутнім сланцевих активів, проте не хоче, щоб виникло відчуття, що вона робить це, реагуючи на тиск Elliott" – говорить Форстер.

Раніше в цьому місяці компанія оголосила про відмову від назви BHP Billiton і повернення до колишнього найменування - просто ВНР. Для підвищення запам'ятовування була запущена рекламна кампанія Think Big вартістю $ 10 млн.

Акції BHP за підсумками торгів у Сіднеї в понеділок подешевшали на 0,7%, з початку цього року їх вартість знизилася на 4,9%.

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Нагадаємо, раніше міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.