Банки за рік отримали 196 млрд збитків - НБУ

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Нацбанк відкоригував результати діяльності банків.

Нацбанк переоцінив збитки банків Нацбанк України/Facebook Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн. Це є рекордним показником збитків банківської системи України, передає "УНІАН".

У лютому НБУ оприлюднив попередні оцінки, згідно з яких сумарний збиток банківської системи за 2016 рік, з урахуванням працюючих і неплатоспроможних банків, становив також рекордні 160,143 млрд грн.

Згідно з оновленими даними, найбільші коригування фінансових показників у націоналізованого "Приватбанку", річний збиток якого зріс на 21,6%, або на 29,163 млрд грн, – до 164,472 млрд грн.

Далі слідує "Укрсоцбанк", придбаний в минулому році холдинговою компанією ABH Holdings S. A., річний збиток якого зріс на 42,3%, або на 4,381 млрд грн – до 14,747 млрд грн.

Далі йдуть дочірні банки російських державних банків – "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", які збільшили збитки на 37,3%, 9% і 27%, – до 5,803 млрд грн, 6,892 млрд грн і 2,234 млрд грн відповідно.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року платоспроможні банки отримали 5,09 млрд грн чистого прибутку.

Детальніше про українських банках читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".