Банки перерахували в резерви 7 млрд грн

Лідером по перерахуваннях став "Приватбанк".

Українські банки з приватним капіталом не поспішають перераховувати в резерви Василь Артюшенко, DT.UA

У першому кварталі українськіперерахували в резерви за активними операціями 7,005 млрд грн, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на фінансову звітность банків.

Повідомляється, що державні банки зарезервували 3,835 млрд грн. Найбільші відрахування здійснили "Приватбанк" і "Ощадбанк" - 1,918 млрд грн і 1,129 млрд грн відповідно.

Банки з іноземним капіталом зарезервували 2,652 млрд грн, у тому числі найбільші відрахування у банків з російським держкапіталом: "Сбербанк" – 649,224 млн грн, "ВТБ Банк" – 578,057 млн грн і "Промінвестбанк" – 407,85 млн грн; українські банки з приватним капіталом всього перерахували у резерви 517,994 млн грн.

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Нагадаємо, Нацбанк станом на 1 квітня зафіксував 36 банків, які потребують докапіталізації до 200 млн грн.

Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%.

Детальніше про українські банки читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".