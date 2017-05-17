Банки перерахували в резерви 7 млрд грн

Лідером по перерахуваннях став "Приватбанк".
Повідомляється, що державні банки зарезервували 3,835 млрд грн. Найбільші відрахування здійснили "Приватбанк" і "Ощадбанк" - 1,918 млрд грн і 1,129 млрд грн відповідно.
Банки з іноземним капіталом зарезервували 2,652 млрд грн, у тому числі найбільші відрахування у банків з російським держкапіталом: "Сбербанк" – 649,224 млн грн, "ВТБ Банк" – 578,057 млн грн і "Промінвестбанк" – 407,85 млн грн; українські банки з приватним капіталом всього перерахували у резерви 517,994 млн грн.
Нагадаємо, Нацбанк станом на 1 квітня зафіксував 36 банків, які потребують докапіталізації до 200 млн грн.
Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%.
Детальніше про українські банки читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
Економічна правда