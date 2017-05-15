Банк з групи "Континіум" незаконно виводив валюту за кордон - поліція

Суд дозволив поліції доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю.

«Банк інвестицій та заощаджень» підозрюють у виведенні валюти

Згідно досудового розследованию, посадові особи "Банку інвестицій та заощаджень" незаконно виводили валюту за кордон, йдеться в рішенн і Печерського районного суду по справі N757/25479/17-к.У виробництві поліції знаходяться матеріали досудового розслідування N42017101060000022 від 01.02.2017 за статтею 191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")."Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи "Банку інвестицій та заощаджень" використовують протиправний механізм, пов'язаний з виведенням за кордон валютних коштів та подальшого їх переведення в готівку з використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації", - повідомляє суд.Печерський районний суд Києва дозволив доступ поліції до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні державного "Ощадбанку" і стосуються його клієнтів - компаній "Вест Ойл Груп", "Золотий Екватор", "ВОГ Рітейл", "ВОГ Трейдинг". Мова йде про документи по руху коштів в період з 01.01.2014 за 01.05.2017.

Повідомлялося, що новий глава Національного банку України може бути призначений до відходу Верховної Ради на літні парламентські канікули.