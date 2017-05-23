Банк Порошенка і його друзів уникнув загрози ліквідації

Статутний фонд банку збільшено на 25%.

МІБ збільшив статутний фонд до 200 млн грн Сайт президента України "Міжнародний інвестиційний банк" збільшив свій статутний фонд на 25%, або на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн, повідомляється на сайті фінустанови.

Наголошується, що 19 травня 2017 Національним банком був узгоджений статут МІБ в новій редакції. Нова редакція передбачає збільшення розміру статутного капіталу.

"Виконуючи рішення Нацбанку щодо мінімального розміру статутного капіталу, МІБ сформував статутний капітал у розмірі 202 100 250 грн ", - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що Нацбанк в 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко отримав 865,444 тис грн процентного доходу від вкладів в МІБ.

"Міжнародний інвестиційний банк" за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступає президент Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенка - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський і голова ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПРАТ "Іста-Центр" Олег Зімін (обидва – по 9,9008%).