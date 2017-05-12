Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну по справі Юзівської площі

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Рішення суду набула чинності 8 травня.

Кабмін програв Yuzgaz rosneft.ru

Апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну на постанову Окружного суду Києва, яким було задоволено позов компанії Yuzgaz і визнано протиправною відмову уряду поступитися нідерландської компанії частку в угоді про розподіл продукції по розробки Юзівської площі. Про це йдеться в ухвалі суду від 8 травня, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень, передають "Українські Новини"

Рішення апеляції вступило в законну силу в день прийняття - 8 травня.

Раніше повідомлялося, що апеляційний адміністративний суд залишив без розгляду скарги Кабміну і Міненерго на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 20 березня, яким було задоволено позов компаніїYuzgaz і визнано протиправною відмову уряду поступитися компанії частку в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.

Кабінет міністрів 2 листопада відмовив нідерландській Yuzgaz B. V. в участі в УРП щодо Юзівської площі.

20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада 2016 року, яким Кабмін підтримав пропозицію міністра енергетики Насалика щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" в відступленні прав і зобов'язань, зазначених УРП з розробки ділянки Юзівської площі". На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення з відступлення частки в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Yuzgaz B. V. була спеціально створена фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проектом розвідки і видобутку вуглеводнів в межах Юзівської ділянки на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) з урядом України. Засновником Yuzgaz є інвестиційний фонд Emerstone Energy, що входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослав Кінаха (Jaroslav Kinach). В інтерв'ю DT.UA Кінах розповів, що серед інвесторів фонду Emerstone "на сьогоднішній день українців немає".

Юзівська ділянка надр знаходиться у Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території двох областей: Донецької та Харківської. Площа ділянки становить 7 886 кв. км.