"Антонов" виграв суд у авіавлади Туреччини на $ 1 млн

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Гроші надійшли на рахунок підприємства.

«Антонов» відстояв свою репутацію ДП "Антонов" Держпідприємство "Антонов" виграло в турецькому суді судову тяжбу з Головним управлінням аеропортів Туреччини щодо інциденту зі українським вантажним Ан-124-100 "Руслан", який зіткнувся при зльоті зі зграєю птахів в аеропорту Анкари в березні 2008 року.

Повідомляється, згідно рішення 14-го Господарського суду I інстанції міста Анкари підприємство отримало $ 1 млн компенсації за недотримання турецьким аеропортом норм ICAO в частині безпеки польотів.

"Суд постановив, що турецька сторона в порушення законодавства та норм ICAO не прийняла в аеропорту всіх можливих заходів орнітологічної безпеки, внаслідок чого виникла аварійна ситуація. Посилання відповідачів на форс-мажор суд також відхилив", - прокоментували в юридичної компанії "Ільяшев і партнери", що представляє інтереси "Антонова".

Наголошується, що додатково відповідачем по справі оплачені в повному обсязі послуги юристів та експертів, що залучені держпідприємством.

"Рішення суду міста Анкари, отримане на користь ДП "Антонов" ще у 2012 році, неодноразово оскаржувалось турецькою стороною. За підсумками багаторічного судового розгляду, в травні 2017 року ДП "Антонов" отримало повну грошову компенсацію на свій банківський рахунок", - уточнюють у компанії.

Вантажний Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова", що є авіатранспортним підрозділом ДП "Антонов", у березні 2008 року при зльоті в аеропорту Анкари зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого повітряне судно отримало пошкодження, екіпаж і вантаж не постраждали. У 2009 році українське підприємство подало позов в турецький суд про компенсацію збитку.

Раніше повідомлялося, що ДП "Антонов" має потребу в більш ніж $ 700 млн для розширення виробництва літаків.

Також повідомлялося, що "Антонов" готує оскарження на рішення Арбітражного суду Москви про стягнення майже 72,5 млн грн неустойки на користь міністерства оборони РФ.

ДП "Антонов" - провідний український розробник та виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків самого широког.