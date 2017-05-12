АМКУ дозволив "Кернелу" купити "Українські аграрні інвестиції"

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Угода забезпечить більш 50% голосів у вищому органі управління компаніїші.

"Кернел" скуповує агропідприємства разом із землею Антимонопольний комітет України дозволив компанії Jerste BV, яка входить в Kernel Holding S. A., придбати акції компанії Ukrainian Agrarian Investments S. A. ("Українські аграрні інвестиції"), повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл компанії Jerste B. V. (р. Амстердам, Нідерланди) на придбання акцій компанії Ukrainian Agrarian Investments Sa (Люксембург), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в повідомленні.

Ukrainian Agrarian Investments S. A. займається виробництвом сільгосппродукції. У структуру холдингу входить понад 70 господарств в північній і західній Україні. Земельний банк оцінюється в 260 тис. га.

"Кернел" – найбільший виробник та експортер соняшникової олії, виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально-інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішні продажу соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг щодо зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. З 2007 року акції компанії торгуються на WSE. "Кернел" завершив 2016 ФГ з чистим прибутком в $ 225,2 млн, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 ФР. Його виручка скоротилася на 14,6% - до $ 1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $ 346,4 млн.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет дозволив холдингу "Кернел" придбати контрольні пакети акцій десяти українських аграрних підприємств.

Серед найбільших отримувачів відшкодування податку на додану вартість у квітні 2017 року став холдинг "Кернел".