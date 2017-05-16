Акції "Яндексу" знизилися на 3% після введення Україною санкцій проти компанії

До включення "Яндексу" до українського санкційного списку акції компанії росли в межах 2%.
Як повідомляють російські ЗМІ, про це свідчать дані торгів Московської біржі.
Наголошується, що до інформації про введення Україною санкцій проти "Яндексу", акції компанії росли в межах 2%. Станом на 13:04 за київським часом зниження становить 1,85% (1,592 руб. за акцію).
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".ТАСС