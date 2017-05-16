Акції "Яндексу" знизилися на 3% після введення Україною санкцій проти компанії

До включення "Яндексу" до українського санкційного списку акції компанії росли в межах 2%.

Акції "Яндекса" впали в ціні після введення українських санкцій

Акції компанії "Яндекс" на торгах Московської біржі демонстрували зниження на 3,3% (до 1,565 руб за папір), на тлі введення Україною обмежень на комерційну діяльність та роботу сервісів компанії на території країни.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це свідчать дані торгів Московської біржі.

Наголошується, що до інформації про введення Україною санкцій проти "Яндексу", акції компанії росли в межах 2%. Станом на 13:04 за київським часом зниження становить 1,85% (1,592 руб. за акцію).

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".