Акціонери "Укрнафти" вивели з наглядової ради Коломойського і Боголюбова

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Обраний новий склад наглядової ради компанії.

Коломойський втрачає позиції в «Укрнафті» "Укрнафти" припинили повноваження членів спостережної ради Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Михайла Кіпермана, Ігоря Палиці, Петра Столяра та Сергія Переломи, свідчать дані прес-служби компанії.

Наголошується, що акціонери заслухали та взяли до відома звіти правління товариства за 2015 і 2016 роки та затвердили звіти спостережної ради товариства за ці роки. Акціонери прийняли до відома роботу правління за 2015 і 2016 роки, визнали задовільною роботу наглядової ради та прийняли до відома роботу ревізійної комісії за цей же період.

Обраний новий склад наглядової ради, до якої увійшли: Андрій Коболєв (голова наглядової ради), Сергій Коновець, Юрій Вітренко, Костянтин Пожидаєв, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) Марія Пітта (Maria Pitta).

Акціонери затвердили новий склад ревізійної комісії: Коротчук Олена (голова ревізійної комісії), Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андрияшина, Денис Повольнов.

Наглядовій раді з залученням правління товариства доручено розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", а компаніям, що входять в сферу впливу групи "Приват" - близько 42%.

Нагадаємо, "Укрнафта" в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшило чистий збиток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) – до 8 млрд 739,296 млн грн.

Повідомлялося, що "Укрнафти", яка є найбільшим боржником за податками, можуть списати борги. Так, наприкінці січня вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав ГФС прийняти 2,061 млрд куб м газу 2006 року видобутку в якості податкової застави від "Укрнафти". При цьому цей об'єм газу оцінили в 13,607 млрд грн.

Крім того, Національне антикорупційне бюро з вересня 2016 року веде розслідування щодо дебіторської заборгованості компанії "Укрнафта" у розмірі 7,745 млрд грн, яка була сформована низкою приватних компаній у 2015 році за договорами про продаж нафти.

Детальніше про долю "Укрнафти" і розслідуванні прокуратури щодо глави "Нафтогазу" читайте в статті Сергія Куюна "Злочин і покарання за Черчиллю" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".