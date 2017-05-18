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ЗМІ помилково повідомили про смерть Світлани Алексієвич

18 травня в 13:34

Інформацію про свою смерть спростувала сама письменниця.

светлана алексиевич
Інформація про смерть Алексієвич виявилася фейком
litcult.ru
Французькі і російські ЗМІ помилково поширили інформацію про смерть лауреата Нобелівської премії з літератури білоруської письменниці Світлани Алексієвич. Інформація була поширена з посиланням на Twitter-акаунт нового міністра культури Франції Франсуази Ніссен.

Інформацію про свою смерть спростувала сама Олексійович. У коментарі РБК вона заявила, що відчуває себе добре, а інформацію про свою смерть, яка була поширена у видання Le Figaro, вона дізналася від журналістів. "Кому таке захотілося поширювати навіть не уявляю. Мої книги перевели на корейську мову, і я зараз в Сеулі на презентації", — сказала вона.

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Новина про смерть письменниці також з'явилася в стрічках "Интерфакса", "РИА Новости" та Lenta.ru.

Приблизно через півгодини після публікації новини в Twitter Ніссен, в ньому з'явилася інформація про те, що запис є фейковим, а його творцем виступає Томмазо Де Бенедетті, який відомий як творець безлічі фейкових акаунтів відомих людей і автор безлічі фальшивих інтерв'ю зі знаменитостями, протягом багатьох років публікувалися італійськими ЗМІ.

Раніше повідомлялося про те, що Олексійович вийшла з російського ПЕН-центру на знак незгоди з діяльністю організації.

За матеріалами: DT.UA , РБК ,
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Теги смерть інформація ЗМІ фейк
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