Зірки українського театру візьмуть участь у проекті "Клас Акт"

Діти з різних регіонів України напишуть п'єси, які поставлять і зіграють зірки.

Ірма Вітовська візьме участь у проекті "Клас Акт"

Драматург Наталія Ворожбит у червні ініціює вже другий проект "Клас Акт", в рамках якого діти напишуть п'єси, які поставлять і зіграють в них зірки українського театру. В інтерв'ю DT.UA драматург розповіла про дітей, які були відібрані для участі у проекті, їхні історії, і зірок, які вже погодилися брати участь в них.

У цьому році в проекті візьмуть участь 10 дітей з Щастя (Луганська область) і Колесова (Рівненська область). "Читаєш дитячі історії — і волосся стає дибки! У багатьох творах червоною ниткою проходить тема боротьби з дорослими. Як би зло — це світ дорослих, який виганяє дітей, пресує їх, кричить, погрожує. Природно, у відповідь на це від дитячого світу — протест. Як ніби це два ворогуючих табори. Це теж об'єднує дітей зі Сходу та Заходу України", - розповіла Ворожбит.

Взяти участь у проекті в цьому році вже погодилися Олеся Журавська та Ірма Вітовська, передбачається також участь Ахтема Сеїтаблаєва. "Дітям приємно спілкуватися з зірками, для них це додатковий стимул. Вони бачать весь процес створення п'єси від початку до кінця. Спочатку — чистий аркуш, а вже через десять днів — їхня вистава", - підкреслила драматург.

Читайте повністю інтерв'ю Катерини Константинової з Наталією Ворожбит у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".