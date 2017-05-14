"Євробачення 2017": як голосувало національне журі України

Найвищий бал українське журі поставило Білорусі.
Результати конкурсу визначалися голосуванням національних журі країн-учасниць конкурсу і глядачів 50/50.
Національне журі України розставив бали наступним чином:
1 бал – Бельгія (Бланш, City Lights)
2 бали – Австралія (Ісайа, don't Come Easy)
3 бали – Нідерланди (TOG3NE, Lights and Shadows)
4 бали – Молдова (Sunstroke Project, Hey Mamma)
5 балів – Франція (Алма, Requiem)
6 балів – Азербайджанан (Dihaj, Skeletons)
7 балів – Хорватія (Жак Худек, My Friend)
8 балів – Угорщина (Йосі Папай, Origo)
10 балів – Португалія (Сальвадор Собрал, Amar Pelos Dois)
12 балів - Білорусь (Naviband, Гісторыя Майго Жыцця)
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.DT.UA