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"Євробачення 2017": як голосувало національне журі України

14 травня в 03:05

Найвищий бал українське журі поставило Білорусі.

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Найвищий бал національне журі України поставило представникам Білорусі
Andres Putting / eurovision.tv
У Києві завершився міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2017", переможцем якого став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Результати конкурсу визначалися голосуванням національних журі країн-учасниць конкурсу і глядачів 50/50.

Національне журі України розставив бали наступним чином:

1 бал – Бельгія (Бланш, City Lights)

2 бали – Австралія (Ісайа, don't Come Easy)

3 бали – Нідерланди (TOG3NE, Lights and Shadows)

4 бали – Молдова (Sunstroke Project, Hey Mamma)

5 балів – Франція (Алма, Requiem)

6 балів – Азербайджанан (Dihaj, Skeletons)

7 балів – Хорватія (Жак Худек, My Friend)

8 балів – Угорщина (Йосі Папай, Origo)

10 балів – Португалія (Сальвадор Собрал, Amar Pelos Dois)

12 балів - Білорусь (Naviband,  Гісторыя Майго Жыцця)

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Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення конкурс Україна пісенний
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