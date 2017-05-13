"Євробачення 2017": пісні всіх фіналістів

У фіналі конкурсу виступлять 26 учасників.
Переможець буде визначений за допомогою голосування глядачів і журі конкурсу в співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування проводиться за допомогою SMS і телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.
У фіналі виступлять представники
Ізраїлю
Польщі
Білорусі
Австрії
Вірменії
Нідерландів
Молдови
Угорщини
Італії
Данії
Португалії
Азербайджану
Хорватії
Австралії
Греції
Іспанії
Норвегії
Великої Британії
Кіпру
Руминії
Німеччини
України
Бельгії
Швеції
Болгарії
Франції