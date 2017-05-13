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"Євробачення 2017": пісні всіх фіналістів

13 травня в 13:31

У фіналі конкурсу виступлять 26 учасників.

Евровидение_10
У фіналі "Євробачення" виступлять 26 конкурсантів
Andres Putting / eurovision.tv
Сьогодні, 13 травня, в Києві відбудеться другий півфінал Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017", за підсумками якого буде визначено переможця та країна, яка буде приймати конкурс в наступному році.

Переможець буде визначений за допомогою голосування глядачів і журі конкурсу в співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування проводиться за допомогою SMS і телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

 

У фіналі виступлять представники

Ізраїлю

Польщі

Білорусі

Австрії

Вірменії

Нідерландів

Молдови

Угорщини

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Італії

Данії

Португалії

Азербайджану

Хорватії

Австралії

Греції

Іспанії

Норвегії

Великої Британії

Кіпру

Руминії

Німеччини

України

Бельгії

Швеції

Болгарії

Франції

За матеріалами: DT.UA
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Теги конкурс Євробачення
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