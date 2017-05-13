"Євробачення 2017": букмекери називають нового претендента на перемогу

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Перемогти у конкурсі в цьому році може представник Португалії Сальвадор Собрал.

Сальвадор Собрал може стати переможцем "Євробачення" в цьому році

Європейські букмекери приймають ставки на переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Згідно з останніми даними, новим претендентом на перемогу є представник Португалії Сальвадор Собрал, повідомляє Еurovisionworld.com.

На другому місці може виявитися італієць Франческо Габбані, який до цього довгий час утримував лідерські позиції. На третьому місці, за прогнозами, може виявитися представник Болгарії Крістіан Костов.

Гурт O.Torvald, який цього року представляє Україну на конкурсі, на даний момент розташовується на передостанньому, 25 місці.

Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.