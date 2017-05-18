Вийшов перший трейлер серіалу про молодого Шелдона

Серіал розповість про 9-річного Шелдона Купера.

Молодого Шелдона зіграє Іен Армітедж

У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Молодий Шелдон" , який стане приквелом "Теорії великого вибуху". Ролик був опублікований на YouTube-каналі Series Trailer MP.

За сюжетом, Шелдону дев'ять років, він живе в Техасі зі своєю сім'єю і ходить в школу. Роль Шелдона дісталася Іену Армітеджу, а мати головного героя зіграє Зої Перрі. За кадром буде звучати голос Джима Парсонса, який буде розповідати історію від імені дорослого Шелдона.

Режисером серіалу виступить Джон Фавро, відомий роботою над фільмом "Книга джунглів". Роль Шелдона зіграв Іен Армітедж, а його мати - Зої Перрі.

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Серіал "Теорія великого вибуху" оповідає про життя молодих талановитих фізиків і їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Сюжет описує життєві ситуації героїв, особливою проблемою для яких представляє спілкування з протилежною статтю та налагодження особистого життя.

Раніше повідомлялося про те, що серіал був продовжений ще на два сезони.