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Вийшов новий трейлер "Мумії" з Томом Крузом

19 травня в 13:00

Прем'єра фільму запланована на 9 червня.

мумия
Головну роль у фільмі виконає Том Круз
Кинопоиск
Студія Universal Pictures на своєму каналі на YouTube опублікувала новий трейлер фільму "Мумія", головну роль в якому зіграв Том Круз.

Загін спеціального призначення проводить в пустелі операцію зі знешкодження групи терористів. Спустившись в бункер, вони не виявляють ворога, але знаходять стародавній саркофаг, який вирішують доставити на базу для подальшого вивчення. Однак під час перельоту відбувається низка дивних подій, в результаті яких військовий літак зазнає аварії. Всі, хто був на борту, загинули, і тільки Ніку Мортону дивом вдалося вижити. Пізніше він дізнається про те, що військові виявили стародавню гробницю дочки єгипетського фараона — Аманет. Через тисячоліття вона повернулася в наш світ і тепер збирається повернути те, що по праву належить їй.

Режисером картини виступив Алекс Куртцман. У фільмі зіграли також Софія Бутелла, Рассел Кроу і Аннабель Уолліс.

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм трейлер Круз
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