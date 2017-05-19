Вийшов новий трейлер "Мумії" з Томом Крузом

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Прем'єра фільму запланована на 9 червня.

Головну роль у фільмі виконає Том Круз Кинопоиск

Студія Universal Pictures на своєму каналі на YouTube опублікувала новий трейлер фільму

головну роль в якому зіграв Том Круз.

Загін спеціального призначення проводить в пустелі операцію зі знешкодження групи терористів. Спустившись в бункер, вони не виявляють ворога, але знаходять стародавній саркофаг, який вирішують доставити на базу для подальшого вивчення. Однак під час перельоту відбувається низка дивних подій, в результаті яких військовий літак зазнає аварії. Всі, хто був на борту, загинули, і тільки Ніку Мортону дивом вдалося вижити. Пізніше він дізнається про те, що військові виявили стародавню гробницю дочки єгипетського фараона — Аманет. Через тисячоліття вона повернулася в наш світ і тепер збирається повернути те, що по праву належить їй.

Режисером картини виступив Алекс Куртцман. У фільмі зіграли також Софія Бутелла, Рассел Кроу і Аннабель Уолліс.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.