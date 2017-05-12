Вірять в перемогу групи O.Torvald на Євробаченні 6% українців

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Українці неуважно стежили за національним відбором на Євробачення і не надто вірять у перемогу своїх представників.

Вірять в перемогу цих хлопців 6% громадян України Karabas Live

Трохи більше третини українців (36%) знають, що в цьому році країну напредставляє група O.Torvald, тоді як не знають імені переможця національного відбору 60% опитаних, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Інтерес до національного відбору Євробачення проявили менше третини українців (28%), тоді як понад дві третини жителів країни (68%) не цікавилися його перипетіями.

Більше половини українців (52%) не змогли спрогнозувати місце, яке O.Torvald зможе зайняти на цьогорічному конкурсі. Прогнози інших опитаних щодо результату виступу на цьогорічному конкурсі представника України розподілилися наступним чином:

- 14% прогнозують місце в десятці кращих;

- по 8% прогнозують як місце в п'ятірці найсильніших, так і місце з 11-го по 20-е;

- 7% припускають найгірший за всю історію участі виступ з місцем нижче 20-го;

- 6%, навпаки, вірять у перемогу на конкурсі;

- 5% прогнозують місце в трійці найсильніших.

Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, трансляції щорічного пісенного конкурсу Євробачення зазвичай дивляться 45% українців. З них 17% дивляться, як правило, тільки фінал, 16% дивляться всі трансляції і 12% зазвичай дивляться тільки трансляції за участю України. У той же час 50% зазвичай не дивляться трансляції конкурсу взагалі.