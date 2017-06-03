Виконавчий директор "Євробачення" Грицак подав у відставку - Вінтонів

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами члена наглядової ради Громадського ТБ, після завершення пісенного конкурсу залишаються невиконаними умови близько 300 договорів.

Вінтонів повідомив про відставку Грицака Hromadske.ua "Євробачення-2017" Павло Грицак написав заяву про звільнення з посади.



Фотокопію заяви журналіст опублікував на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 5 червня.



За словами Вінтоніва, частина організаційних, юридичних і фінансових питань, пов'язаних з проведенням конкурсу ще не закрита.



"Є майже 300 незакритих договорів по" Євробаченню ". Є пікет під Кабміном, на який прийшли люди, яким не заплатили 20% грошей за роботу на" Євробаченні ". Є розслідування прокуратури та КРУ. Є людина, що відповідав за організацію" Євробачення ". Сьогодні по обіді йому задають питання: що вам потрібно, щоб закрити всі незакриті проблеми? І що робить ця людина? .. Пише заяву про звільнення ", - написав журналіст.

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Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.

Перед проведенням конкурсу журналісти проекту "Схеми" опублікували розслідування про його організацію. У сюжеті йшлося про те, що компанія "Артмакс Інжиніринг", яка отримала право на обладнання концертного залу глядацькими трибунами, нібито пов'язана з виконавчим директором конкурсу Павлом Грицаком.

Журналістам вдалося з'ясувати, що повторний тендер був проведений після відмови підписувати контракт із переможцем першого конкурсу, німецькою компанією Nussli Ltd. Це сталося після того, як процес підготовки заходу очолив Грицак. Він, в свою чергу, заперечував свій зв'язок з "Артмакс Інжиніринг".