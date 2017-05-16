Венеціанська бієнале - 2017 очима відвідувачів

Тисячі людей вже встигли оцінити представлені роботи та поділитися враженнями у соцмережах.

В суботу у Венеції відкрилася 57-а бієнале — мистецький форум, що проходить раз на два роки, один із найважливіших у світі сучасного мистецтва. Bird in Flight зібрав враження гостей головного огляду сучасного мистецтва, викладені ними за допомогою Instagram.

Вперше бієнале відбулася в 1895 році, тоді на ній були представлені роботи художників з 16 країн. За більш ніж сто років існування виставка перетворилася в одну з найпрестижніших майданчиків, показати у Венеції свої нові роботи для будь-якого художника велика честь. У свій час на бієнале експонувалися роботи Густава Клімта, Анрі Матісса, Сальвадора Далі, Джексона Поллока, Дем'єна Херста і багатьох інших.

Основна тема 57-ї бієнале — Viva arte viva! ("Хай живе живе мистецтво!") Крім головної виставки, в рамках бієнале проходять паралельні програми і працюють національні павільйони різних країн. Так, Україну в цьому році представив Борис Михайлов з роботою "Парламент". Окремо були представлені фіналісти конкурсу Future Generation Art Prize, організованого українським меценатом Віктором Пінчуком.

Головні нагороди бієнале дісталися німцям: концептуаліст Франц Ерхард Вальтер був визнаний кращим художником, а німецький павільйон, організований Ганні Имгоф, отримав "Золотого лева" як кращий національний павільйон. Бієнале буде працювати до 26 листопада.