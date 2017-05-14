В обивательській свідомості Європа продовжує сприймати Україну як частину "радянсько-російської" території – історик

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До європейських країн поступово приходить розуміння того, що в Україні йде справжня війна.

Частина європейських обивателів не готова сприймати Україну як самодостатню країну Василь Артюшенко, DT.UA

На рівні обивательської свідомості Європа продовжує розглядати Україну як частину певної радянсько-російської території. Про це в інтерв'юзаявила історик, літератор, координатор громадянського руху "Деокупація. Повернення. Освіта" Олена Стяжкіна.

Говорячи про походження та природу часто використовуваного щодо окупованих українських територій терміна "реінтеграція", вона зазначила, що в цьому слові знайшлася точка згоди між поглядом на Україну європейців та російськими агресивними амбіціями.

"Слід визнати, що в обивательській свідомості (і навіть у частині політичної) Європи Україна існує як частина якоїсь великої радянсько-російської території. І, відповідно, конфлікт (не війна) — як громадянська. Якщо вже зовсім грубо, то для певної частини політикуму й обивательської свідомості війна в Україні довгий час була чимось на кшталт битви якихось дивних племен за водопій. Їм можна за це докоряти, але тоді треба докоряти й собі. Наприклад, за те, що ми не швидко зуміли пропустити через своє серце сірійську трагедію", - зазначила Стяжкіна.

На її думку, зараз погляди європейських обивателів і частини політикуму змінилися, оскільки українці демонструють у протистоянні РФ виняткову мужність. До європейських країн приходить розуміння того, що в Україні йде справжня війна.

Стяжкіна вказує, що для усвідомлення фактів того, що Росія і Україна – дві різні країни, і що РФ напала на Україну, необхідно включити масу ресурсів – "інтелектуальних, інформаційних, ресурсів колективної пам'яті та самоусвідомлення".

"Але ресурс колективної пам'яті не включається, бо Європа наштовхується на власну травму Другої світової війни. Пам'ять про власну колаборацію з Гітлером, про окупацію, про дуже складні системи післявоєнного врегулювання продовжує бути токсичною. Умовна Європа, де "минуле", як писав Тоні Джадт, — це "інша країна", каже нам: відтоді минуло багато часу, законодавства й суспільства дуже гуманізувалися. Поставити Україну на одну шальку терезів із власним пережитим досвідом Другої світової й після — болісно неможливо, від цієї травматичної думки Європа рятується втечею", - підсумовує вона.

Читайте інтерв'ю Олени Стяжкиной DT.UA в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".