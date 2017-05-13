В Києві пройшла генеральна репетиція фіналу Євробачення

У фіналі візьмуть участь представники 26 країн.
У Києві успішно пройшла генеральна репетиція фіналу Євробачення-2017.
За даними організаторів, 26 країн-фіналістів будуть виступати в такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.