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В Києві пройшла генеральна репетиція фіналу Євробачення

13 травня в 01:43

У фіналі візьмуть участь представники 26 країн.

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Евровидение репетиция < >
Фото УНІАН

У Києві успішно пройшла генеральна репетиція фіналу Євробачення-2017.
 
За даними організаторів, 26 країн-фіналістів будуть виступати в такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція. 

 
За даними опитування компанії Research & Branding Group, трансляції щорічного пісенного конкурсу Євробачення зазвичай дивляться 45% українців. З них 17% дивляться, як правило, тільки фінал, 16% дивляться всі трансляції та 12% зазвичай дивляться тільки трансляції за участю України. Водночас, 50% зазвичай не дивляться трансляції конкурсу взагалі.
 
За матеріалами: УНІАН
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Теги трансляції Євробачення Фінклер Україна конкурс Київ репетиція Бельгія Німеччина Великобританія Румунія Кіпр Швеція
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