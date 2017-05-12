Топ Новини
<
>

Визначено черговість виступів фіналістів Євробачення

12 травня в 08:52

Український учасник виступить у фіналі Євробачення під номером 22.

Евровидение1
Стало відомо, в якому порядку виступлять конкурсанти
Eurovision.tv
Організатори "Євробачення-2017" провели жеребкування і визначили черговість виступів у фіналі конкурсу.

Як пише "УНІАН", представники 26 країн виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.

Читайте також: "Євробачення" в Україні: хроніка

Нагадаємо, напередодні відбулися півфінальні виступи учасників конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.

За матеріалами: УНІАН
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ