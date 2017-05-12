Учасника "Євробачення" від Болгарії запросили в окупований Крим

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Крістіана Костова запрошують взяти участь у фестивалі болгарської культури.

Крістіана Костова запросили в окупований Крим

Кримські болгари запросили учасника "Євробачення" Крістіана Костова відвідати Міжнародний фестиваль болгарської культури "Български срещи" в окупованому Криму, повідомив "РИА Новости" голова кримської національно-культурної автономії болгар Іван Абажер.

"Ми запрошуємо Крістіана Костова знову відвідати Крим і прийняти участь в нашому вже сьомому за рахунком фестивалі "Болгарські зустрічі", який в цьому році буде проходити в трьох місцях: Керч, Феодосія та Фанагорія в Краснодарському краї в курортному селищі Сінної", — сказав Абажер.

Костов опинився в центрі скандалу після того, як на YouTube був опублікований ролик його виступу в "Артеку" в 2014 році. Представники Держприкордонслужби заявили про те, що підстав для заборони в'їзду Костову на територію України немає, оскільки його виступ відбулося до набрання чинності законодавства щодо окупованого Криму.

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила представниці Росії Юлії Самойлової в'їзд на територію України.

Результати відбору конкурсанта від Росії на "Євробаченні 2017" стали відомі 12 березня. Країну повинна була представляти Юлія Самойлова – співачка сама пише тексти і музику. Дівчина з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності. Вона є лауреатом різних музичних конкурсів та фестивалів в РФ і за кордоном. Була учасницею урочистої церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Пізніше стало відомо про те, що Самойлова виступала в окупованій Керчі 27 червня 2015 року разом з Лолітою і Олегом Газмановим.