UA:Перший пояснив, чому вирізав виступ ONUKA у фіналі "Євробачення"

Виступ було замінено рекламою.

Виступ ONUKA замінили рекламою

Телеканал UA:Перший був змушений перервати виступ ONUKA з оркестром НАОНІ у фіналі "Євробачення 2017" через необхідність виходу реклами, повідомляється на сторінці каналу на Facebook.

"У зв'язку з великою кількістю негативних коментарів щодо телетрансляцію фіналу Євробачення-2017 в ефірі UA:Перший повідомляємо: сітка телевізійного мовлення передбачає рекламу, яку, на жаль, не можна відмінити, адже телеканал UA:Перший має зобов'язання перед рекламодавцями. Практика прямих ефірів передбачає наявність інтервал-актів: виступів виконавців між основними номерами шоу для публіки в залі. Таку версію шоу можна побачити глядачі в залі, які придбали квитки, а також глядачі офіційного YouTube-каналу Eurovision Song Contest, який у прямому ефірі транслює шоу без виходу на рекламу. Інші офіційні мовники роблять рекламні перерви в трансляції. Такі правила діють для всіх партнерів Євробачення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представники телеканалу підкреслили, що надали можливість перегляду повної версії шоу на своєму сайті.

Нагадаємо, конкурс "Євробачення 2017" пройшов у Києві 9-13 травня. За результатами голосування національних журі та глядачів конкурсу, перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.