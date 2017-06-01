У театрі Франка відкрилася виставка, присвячена століттю Данила Лідера

На виставці представлені ескізи видатного сценографа та фотографії, пов'язані з його діяльністю.

У Київському театрі імені Івана Франка на третьому поверсі відкрилася виставка документів, присвячена столітньому ювілею видатного українського театрального художника Данила Лідера.

Данило Лідер багато років віддав театру імені Івана Франка, будучи його головним художником, викладав і був професором кафедри живопису і композиції в Українській академії мистецтв. Заснував власну школу сценографії. З його учнів виріс ряд українських сценографів, серед яких Андрій Александрович-Дочевський, Володимир Карашевський, Марія Левитська, Сергій Маслобойщиков, Ігор Несміянов, Олег Луньов.

Цьогоріч Україна відзначає 100-річчя від дня народження видатного українського художника Данила Даниловича Лідера (1917—2002). Його внесок як художника-сценографа в українську культуру і в історію театру, зокрема, — неоціненний.