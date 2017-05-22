У США вручили музичні премії Billboard

Репер Drake побив торішній рекорд – йому дісталося 13 призових місць.

В Лас-Вегасі, США, в розкішному залі T-Mobile Arena відбулася урочиста церемонія вручення музичних премій Billboard Music Awards 2017, щорічна церемонія вручення музичних нагород, організована журналом "Billboard". Одна з трьох найбільших музичних нагород у США, поряд з Grammy Awards і American Music Awards.

Тріумфатором вечора став репер Drake, який побив рекорд за кількістю отриманих премій за вечір, повідомляє Billboard. Всього музикант зібрав 13 статуеток, включаючи нагороди Найкращому виконавцю і Кращому виконавцю серед чоловіків. Нагадаємо, що раніше рекорд належав співачці Адель, яка минулого року отримала 12 премій.

Ведучими вечора були Ванесса Хадженс і Ludacris. У перервах церемонії виступали: Шер, Селін Діон, Florida Georgia Line з Джоном Леджендом, Drake, Нікі Мінаж, Miley Cyrus та інші.

Адель стала володарем п'яти нагород "Греммі". Посмертно був нагороджений співак Девід Боуї.