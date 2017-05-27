У мусульман почався місяць Рамадан

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Прихильники ісламу повинні молитися і постити в світлий час доби.

У мусульман почався піст

У прихильників ісламу в ніч на суботу, 27 травня, настав місяць рамадан, протягом якого дотримується суворий піст ("ураза"). Він передбачає відмову від води, їжі та інтимних стосунків у світлий час доби. Цей період цілком присвячується пізнанню Аллаха і Корану.

Дотримання 30-денного посту в місяці Рамадан пов'язано з повір'ям про те, що саме в цей місяць Аллах через архангела Джабраїла послав пророкові Мухаммеду у вигляді одкровення Коран.

згідно з одним із п'яти стовпів ісламу, протягом рамадана правовірні мусульмани повинні поститися від настання ранкового намазу (на світанку) до настання вечірнього (на заході сонця). Від посту під час рамадану звільняються вагітні та жінки, хворі та старі люди, діти молодші семи років, а також ті, хто не може дотримуватися його з об'єктивних причин, - наприклад, воїни і мандрівники.

Кінець 30-денного посту відзначається в перший день місяця Шавваля, наступного за Рамаданом. Цього року рамадан закінчується 25 червня.