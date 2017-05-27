У мусульман почався місяць Рамадан

Прихильники ісламу повинні молитися і постити в світлий час доби.
Дотримання 30-денного посту в місяці Рамадан пов'язано з повір'ям про те, що саме в цей місяць Аллах через архангела Джабраїла послав пророкові Мухаммеду у вигляді одкровення Коран.
згідно з одним із п'яти стовпів ісламу, протягом рамадана правовірні мусульмани повинні поститися від настання ранкового намазу (на світанку) до настання вечірнього (на заході сонця). Від посту під час рамадану звільняються вагітні та жінки, хворі та старі люди, діти молодші семи років, а також ті, хто не може дотримуватися його з об'єктивних причин, - наприклад, воїни і мандрівники.
Кінець 30-денного посту відзначається в перший день місяця Шавваля, наступного за Рамаданом. Цього року рамадан закінчується 25 червня.DT.UA