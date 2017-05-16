У Львові відкрився фестиваль єврейської музики "LvivKlezFest-2017"

У рамках фестивалю у місті пройде понад 20 культурних заходів, в яких візьмуть участь виконавці з 10-ти країн світу.

Сьогодні у Львові розпочався фестиваль "LvivKlezFest-2017", який триватиме три тижні. Традиційно, лід час фестивалю проходять музичні дійства, пов'язані з єврейською культурою Львова, а також екскурсії та виставки, вуличні, камерні концерти і клубні вечори, повідомляє Твоє місто.

Цього разу у Львівському історичному музеї відкрилася виставка "Раритети єврейської спадщини", де можна буде побачити предмети юдаїки з приватних колекцій та запасників львівських музеїв, які виставляються дуже рідко, а в Італійському дворику відбувся святковий концерт за участю Оркестру єврейської музики під керівництвом Льва Фельдмана з м. Чернівці.

Традиційним завершення фестивалю "LvivKlezFest-2017" стане гала-концерт "Мазл Тов!", який відбудеться 4-го червня просто неба на пл. Ринок. Глядачі побачать костюмовану ходу, зможуть взяти участь у танцювальному майстер-класі, а також почути зірок клезмерської музики та співу, які приїдуть до Львова з різних куточків України, Ізраїлю, США, Великобританії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Росії.

Організатори вистави "Голокост кабаре" вибачилися за вивіску в центрі Києва. Одіозну вивіску зняли.