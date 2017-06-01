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У Лівані заборонили показ "Диво-жінки" за кілька годин до старту прокату

1 червня в 12:03

Заборона пов'язана з тим, що головну роль у фільмі виконала громадянка Ізраїлю.

чудо-женщина
Галь Гадот два роки служила в армії Ізраїлю
Кинопоиск
У Лівані заборонили прокат фільму "Диво-жінка" через те, що Галь Гадот, яка виконала головну роль в картині, є громадянкою Ізраїлю, повідомляє The Guardian.

Заборона на показ картини була винесена міністерством економіки Лівану. Вона набула чинності за кілька годин до старту прокату фільму, промо-кампанія якого до цього активно йшла в країні. Варто відзначити, що в цей же час в Лівані йшла кампанія з закликом бойкотувати картину, яка була охарактеризована як "ізраїльський військовий фільм".

Гадот протягом двох років служив в армії Ізраїлю. У віці 18 років вона стала Міс Ізраїль. Варто відзначити, що в Лівані також була ініційована кампанія із закликом заборонити фільм "Бетмен проти Супермена", в якому Гадот також зіграла Диво-жінку, але вона не увінчалася успіхом.

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Наступна поява Гадот в ролі Диво-жінки відбудеться у фільмі Зака Снайдера "Ліга справедливості".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм Ліван Ізраїль заборона
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