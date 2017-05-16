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У Києві змагалися професійні читці

16 травня в 18:47

У Київському Будинку актора відбувся Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Івана Франка.

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Івана Франка засновано у 2006 році Національною спілкою театральних діячів України до 150- річного ювілею видатного літератора. Конкурс проводиться щорічно у Києві. Цього року конкурс проводився Спілкою разом з Державним підприємством "Творчо-виробничий та навчально-дослідний центр розвитку сучасного мистецтва" та за фінансової підтримки Міністерства культури України. Перемогу в конкурсі здобула  Настя Пустовіт.

Мета і завдання конкурсу: широка популяризація творчості Івана Франка, заохочення до його літературної спадщини акторів театрів та концертних організацій, студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, участь у конкурсі сприяє росту професійної майстерності, культури і духовності молоді, усвідомленню нею національної ідеї.

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Оперне "Євробачення" в Україні: поважні гості та нагальні проблеми. З 18 по 20 травня у Києві відбудеться надважливий культурний форум, який за своїм статусом майже не поступається теперішньому Євробаченню.

 

 

За матеріалами: Василь Артюшенко, DT.UA
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Теги конкурс культ мистецтво актор студент
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