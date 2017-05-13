У Києві виступлять фіналісти Євробачення

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Голосувати за учасників можна протягом 15-ти хвилин після виступу останнього конкурсанта.

Голосувати за українського виконавця українські глядачі не зможуть УНІАН

У Києві сьогодні, 13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", в якому виступлять 26 виконавців.

Переможець визначиться за допомогою голосування глядачів журі конкурсу у співвідношенні 50/50.

Глядацьке голосування проводиться з допомогою SMS і телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Глядачі зможуть голосувати протягом 15 хвилин після виступу останньої, 26-ї країни-учасниці. Кількість дзвінків та SMS-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.

Українські телеглядачі не зможуть голосувати за представника України – групу O. Torvald, яка виступить в фіналі.

Представники 26 країн виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.

Початок фіналу конкурсу заплановано на 22:00.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, трансляції щорічного пісенного конкурсу Євробачення зазвичай дивляться 45% українців. З них 17% дивляться, як правило, тільки фінал, 16% дивляться всі трансляції та 12% зазвичай дивляться тільки трансляції за участю України. Водночас, 50% зазвичай не дивляться трансляції конкурсу взагалі.