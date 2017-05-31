У Києві відкрилася виставка живопису Владислава Шерешевського

Протягом усього червня в Музеї історії Києва будуть виставлені картини автора з його альбому "Спадщина 13-17".

30 травня в Музеї історії Києва в рамках продовження проекту "Kyїv art school" відкрилася виставка "Спадщина 13-17" відомого майстра гумору, гротеску та іронії – художника Владислава Шерешевського. На виставці представлені картини автора з його особистої колекції, які увійшли в його останній альбом "Владислав Шерешевський. Спадщина". Картини Владислава Шерешевського виставлялися в багатьох закордонних експозиціях. Деякі з них знаходяться у приватних колекції в Греції, Швеції, Італії, Польщі, США, Ізраїлі, Франції та інших країнах. Виставка триватиме з 31 травня по 2 липня

"Творчість Владислава можна було б назвати "енциклопедією пострадянської життя" - в українській його філії, ймовірно, найжорсткіший з усіх, що існували на колишньому спільно-ідеологічному просторі. Кожне її явище він "припечатує" зворушливою фрази, точним словом - словом, слоганом... Кожна картина - як електричний розряд, магнієвий спалах лукавого сенсу, струс естетичної свідомості ", - оцінив виставку мистецтвознавець Олег Сидор-Гібелинда.

"Для мене важливо синхронізувати сприйняття сучасного живопису глядачем, проаналізувати глобальні зміни в системі цінностей соціуму, висвітлити питання нового суспільства і його героїв. На мою думку, ця виставка буде цікава як моїм давнім шанувальникам, так і новим", - прокоментував сам Владислав Шерешевський.

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