У Києві відбулася виставка-аукціон картин учасників АТО

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Ветерани писали картини в рамках програми творчої реабілітації.

У Київському міському Будинку актора відбулася виставка картин, написаних учасниками АТО, в рамках проекту "Воїни малюють світ". По завершенні виставки полотна були виставлені на благодійний аукціон. Їх також можна купить на інтернет-аукціоні проекту "Творча криївка" - програми творчої реабілітації учасників бойових дій.

Тим часом в "Мистецькому Арсеналі" відкрилася масштабна виставка "наївного" мистецтва "Чисте мистецтво". На подібну можливість ініціатори цього проекту, Петро Гончар і Лідія Лихач, чекали 20 років.