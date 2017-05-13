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У Києві відбулася виставка-аукціон картин учасників АТО

13 травня в 01:12

Ветерани писали картини в рамках програми творчої реабілітації.

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

У Київському міському Будинку актора відбулася виставка картин, написаних учасниками АТО, в рамках проекту "Воїни малюють світ". По завершенні виставки полотна були виставлені на благодійний аукціон. Їх також можна купить на інтернет-аукціоні проекту "Творча криївка" - програми творчої реабілітації учасників бойових дій.

Дивіться фото: У Києві відкрилася виставка художниці Галини Інгули

Тим часом в "Мистецькому Арсеналі" відкрилася масштабна виставка "наївного" мистецтва "Чисте мистецтво". На подібну можливість ініціатори цього проекту, Петро Гончар і Лідія Лихач, чекали 20 років.

За матеріалами: DT.UA
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