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У Каннах відкрився 70-й кінофестиваль

18 травня в 01:11

За "Золоту пальмову гілку" змагаються 19 фільмів з усього світу.

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У Каннах розпочався кінофестиваль
У французьких Каннах відкрився ювілейний 70-й кінофестиваль, повідомляє "Радіо Свобода". 

Фестиваль відкрив фільм "Привиди Ісмаеля" французького режисера Арно Деплешена, в якому грають Маріон Котіяр і Шарлотт Генсбур, - про кінорежисера, дружина якого зникла більше 20 років тому.
 
Серед конкурсантів - український режисер Сергій Лозниця з фільмом "Лагідна", знятим за мотивами однойменного оповідання російського письменника Федора Достоєвського.
 
За "Золоту пальмову гілку" змагається драма "Обдурений" Софії Копполи, фільм про громадянську війну в США, в якому знялися Ніколь Кідман і Кірстен Данст, а також стрічка Ноа Баумбаха "Історії сім'ї Мееровіц" з Дастіном Гофманом, Адамом Сендлером і Еммою Томпсон. Також в конкурсі бере участь фільм "Нелюбов" російського режисера Андрія Звягінцева. 

Завершиться Каннський кінофестиваль 28 травня. Тоді ж будуть оголошені переможці.

 
Каннський кінофестиваль назвав переможців 2016 року. Як повідомляється на сайті фестивалю, "Золоту пальмову гілку" отримав британський режисер Кен Лоуч за фільм "Я, Деніел Блейк", який розповідає про долю "маленької людини".
За матеріалами: Радіо Свобода
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