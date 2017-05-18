У Каннах відкрився 70-й кінофестиваль

У Каннах розпочався кінофестиваль

Фестиваль відкрив фільм "Привиди Ісмаеля" французького режисера Арно Деплешена, в якому грають Маріон Котіяр і Шарлотт Генсбур, - про кінорежисера, дружина якого зникла більше 20 років тому.



Серед конкурсантів - український режисер Сергій Лозниця з фільмом "Лагідна", знятим за мотивами однойменного оповідання російського письменника Федора Достоєвського.



За "Золоту пальмову гілку" змагається драма "Обдурений" Софії Копполи, фільм про громадянську війну в США, в якому знялися Ніколь Кідман і Кірстен Данст, а також стрічка Ноа Баумбаха "Історії сім'ї Мееровіц" з Дастіном Гофманом, Адамом Сендлером і Еммою Томпсон. Також в конкурсі бере участь фільм "Нелюбов" російського режисера Андрія Звягінцева.

Завершиться Каннський кінофестиваль 28 травня. Тоді ж будуть оголошені переможці.