У Каннах показали фільм українського режисера

Стрічка є конкурсній і претендує на "Золоту пальмову гілку". У Мережі були оприлюднені фото з акторами і режисером фільму на червоній доріжці фестивалю.

18 травня під французьких Каннах відкрився ювілейний 70-й кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" змагається драма "Обдурений" Софії Копполи, фільм про громадянську війну в США, в якому знялися Ніколь Кідман і Кірстен Данст, а також стрічка Ноа Баумбаха "Історії СІМ'Ї Мееровіц" з Дастіном Гофманом, Адамом Сендлером і Еммою Томпсон. Також в конкурсі бере участь фільм "Нелюбов" російський режисер Андрій Звягінцев.



Завершиться Каннський кінофестиваль 28 травня. Тоді ж будуть оголошені переможці.