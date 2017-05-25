Топ Новини
<
>

У Каннах показали фільм українського режисера

25 травня в 22:01
Стрічка претендує на "Золоту пальмову гілку".
Сергей Лозница Канны
Сергій Лозниця представив у Каннах новий фільм
На Каннському фестивалі-2017 українська режисер Сергій Лозниця представив свій фільм "Кроткая", знятий за мотивами однойменної повісті Федора Достоєвського, повідомляється на сайті фестивалю. 

Стрічка є конкурсній і претендує на "Золоту пальмову гілку".
 
У Мережі були оприлюднені фото з акторами і режисером фільму на червоній доріжці фестивалю.

18 травня під французьких Каннах відкрився ювілейний 70-й кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" змагається драма "Обдурений" Софії Копполи, фільм про громадянську війну в США, в якому знялися Ніколь Кідман і Кірстен Данст, а також стрічка Ноа Баумбаха "Історії СІМ'Ї Мееровіц" з Дастіном Гофманом, Адамом Сендлером і Еммою Томпсон. Також в конкурсі бере участь фільм "Нелюбов" російський режисер Андрій Звягінцев.
 
Завершиться Каннський кінофестиваль 28 травня. Тоді ж будуть оголошені переможці.

 
За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги фільм режисер Канів фестиваль золото стрічка конкурс кінофестиваль Ніколь США кідман
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...