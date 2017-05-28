У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

"Золоту пальмову гілку" отримала картина "Квадрат" Рубена Эстлунда.

Ювілейний Канський кінофестиваль добіг кінця festival-cannes.com

Журів неділю, 28 травня, оголосило переможців у всіх номінаціях. Список переможців та номінантів опублікований на офіційному сайті фестивалю

"Золоту пальмову гілку" отримала робота "Квадрат" шведського режисера Рубена Естлунда.

Гран-прі фестивалю отримав фільм "120 ударів за хвилину" Робена Кампайо, приз журі отримала "Нелюбов" Андрія Звягінцева.

Кращим режисером визнано Софію Копполу за фільм "Фатальна спокуса".

У номінаціях "кращий актор" і " краща актриса" перемогу здобули Хоакін Фенікс ("Ти ніколи тут не був") Дайян Крюгер ("З нізвідки").

Приз за кращий сценарій отримали Лінн Ремсі ("Ти ніколи тут не був"), а також Йоргос Лантімос і Евфиіміус Філіпу ("Вбивство священного оленя").

Ніколь Кідман удостоїлася почесної нагороди 70-го ювілейного кінофестивалю.

Нагадаємо, 18 травня у французьких Каннах відкрився ювілейний 70-й кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" змагалися 19 фільмів, у тому числі робота українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".

Головою журі був іспанський кінорежисер Педро Альмодовар. Крім нього, до журі увійшли американська актриса Джессіка Честейн, німецький режисер Марен Аде, китайська актриса Фань Бінбін, французька актриса Аньєс Жауї, корейський режисер Пак Чхан Ук, американський актор Уілл Сміт, італійський режисер Паоло Соррентіно і французький композитор Габріель Яред.

Церемонію відкриття фестивалю вела італійська актриса Моніка Белуччі.