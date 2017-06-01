У Гарварді відкриється курс по "Грі престолів"

Курс буде присвячений фольклору і міфології.

"Гра престолів" ляже в основу курсу в Гарварді Entertainment

Гарвардський університет заявив про те, що цієї осені відкриється курс, присвячений "Грі престолів". Як повідомляє Time , курс отримав назву "Справжня "Гра престолів": від сучасного міфу до моделей Середньовіччя".

Курс буде присвячений розгляду того, як серія романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна і серіал, заснований на ній, "відображає і адаптує, а також спотворює історію "середньовічного світу" Євразії 400-1500 років нашої ери". Слухачі курсу вивчать те, як "Гра престолів" зображує ключові архетипи епохи Середньовіччя, такі, як король, вірна дружина, молодший син і шукач пригод.

За словами одного з авторів курсу Шона Гілсдорфа, в його основу будуть покладені біографії справжніх королев епохи Середньовіччя, оскільки в серіалі відображено "реально існуюче напруження між королевами та молодими жінками, які виходили заміж за їхніх синів".

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.