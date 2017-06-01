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У Гарварді відкриється курс по "Грі престолів"

1 червня в 14:50

Курс буде присвячений фольклору і міфології.

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"Гра престолів" ляже в основу курсу в Гарварді
Entertainment
Гарвардський університет заявив про те, що цієї осені відкриється курс, присвячений "Грі престолів". Як повідомляє Time, курс отримав назву "Справжня "Гра престолів": від сучасного міфу до моделей Середньовіччя".

Курс буде присвячений розгляду того, як серія романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна і серіал, заснований на ній, "відображає і адаптує, а також спотворює історію "середньовічного світу" Євразії 400-1500 років нашої ери". Слухачі курсу вивчать те, як "Гра престолів" зображує ключові архетипи епохи Середньовіччя, такі, як король, вірна дружина, молодший син і шукач пригод.

За словами одного з авторів курсу Шона Гілсдорфа, в його основу будуть покладені біографії справжніх королев епохи Середньовіччя, оскільки в серіалі відображено "реально існуюче напруження між королевами та молодими жінками, які виходили заміж за їхніх синів".

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Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.

За матеріалами: DT.UA
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Теги курс середньовіччя серіал
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