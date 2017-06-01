Топ-5 найочікуваніших фільмів червня

У прокат виходить "Диво-жінка" і повертаються "Тачки" та "Нікчемний я".

DT.UA, ґрунтуючись на рейтингах IMDb і "Кинопоиск", відібрало найочікуваніші фільми цього місяця.

В п'ятірку кращих увійшли: історія про Диво-жінці, фільм про зло, яке прагне захопити наш світ, повернення на екрани Блискавки Макквіна, фільм про історію Трансформерів і зіткнення Дрю з новим супротивником.

"Диво-жінка"





"Диво-жінка" Кинопоиск

Прем'єра: 1 червня

Режисер: Петті Дженкінс

В ролях: Галь Гадот, Девід Тьюліс, Робін Райт, Кріс Пайн, Конні Нільсен, Олена Анайя, Люсі Девіс, Денні Х'юстон, Юен Бремнер

Перед тим як стати Диво-Жінкою, вона була Діаною — принцесою амазонок, навченою бути непереможною войовницею. І коли на берегах відокремленого від зовнішнього світу райського острова, який служив їй батьківщиною, терпить крах американський пілот і розповідає про серйозний конфлікт, бурхливому у зовнішньому світі, Діана покидає свій будинок, щоб впоратися з цією загрозою. І там, борючись пліч-о-пліч з людиною у війні за мир, Діана виявить всю повноту своєї влади... і своє істинне призначення.

"Мумія"

"Мумія" Кинопоиск

Прем'єра: 8 червня

Режисер: Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уолліс, Софія Бутелла, Джейк Джонсон, Кортні Б. Венс, Марван Кензари, Саймон Атертон

Посеред безжальної пустелі у величному саркофазі похована дочка єгипетського фараона, але настане день, і вона з'явиться в наш світ повернути собі те, що належить їй по праву. Відтепер світом правлять боги і монстри.

"Тачки 3"

"Тачки 3" Кинопоиск

Прем'єра: 15 червня

Режисер: Брайан Фі

В ролях: Оуен Уїлсон, Кристела Алонзо, Кріс Купер, Нэйтан Филлион, Армі Хаммер, Рей Мальоцци, Тоні Шэлуб

Після того, як у багатьох перегонах перемагає високотехнологічний гонщик Джексон Шторм, Блискавка Маккуїн терпить жахливу аварію. До нього звертається бізнесмен компанії Rust-eze Стерлінг, щоб допомогти Макквіну підготуватися до гонки на трасі Флорида 500 за допомогою гоночного техніка по імені Крус Рамірес. Маккуїн шукає поради від свого покійного наставника Дока Хадсона, щоб виграти гонку і не піти у відставку.

"Трансформери: Останній лицар"





"Трансформери: Останній лицар" Кинопоиск

Прем'єра: 22 червня

Режисер: Майкл Бей

В ролях: Лаура Хеддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Джон Гудман, Ізабела Монер, Ентоні Хопкінс, Джош Дюамель, Стенлі Туччі, Софія Майлс

Оптімус Прайм зник. Люди ведуть війну з Трансформерами. Ключ до майбутнього людства був похований у таємниці минулого, прихованої історії Трансформерів на Землі... Місія з порятунку світу лягає на плечі різношерстої компанії, що складається з Кейда Йегера, Бамблбі, англійського лорда і професора з Оксфорда. Прийшла пора діяти! Жертви стануть героями. Герої стануть злочинцями. Вистоїть тільки один світ: їхній або наш.

"Нікчемний я 3"





"Нікчемний я 3" Кинопоиск

Прем'єра: 29 червня

Режисери: Кайл Балда, П'єр Коффан, Ерік Гуильон

В ролях: Дженні Слейт, Міранда Косгров, Крістен Віг, Стів Карелл, Стів Куган, Джулі Ендрюс, Трей Паркер, Расселл Бренд, Дена Гайер

Мультфільм розповість про нові пригоди Грю, що живе разом з Люсі і трьома прийомними дочками. Як і колись, їх будуть оточувати забавні істоти — посіпаки, що потрапляють в різні комічні ситуації. Головним антагоністом у цій частині буде виступати Бальтазар Брейк — суперлиходій, схиблений на тематиці 80-их років.