Топ-10 найочікуваніших серіалів літа

На екрани повертаються улюблені багатьма серіали і виходять очікувані новинки.
"Бійтеся ходячих мерців" (3 сезон)
Прем'єра: 4 червня
Серіал є сін-оффом "Ходячих мерців" і розповість про події на Західному узбережжі США на початку зомбі-апокаліпсису. Третій сезон продовжить сюжетну лінію двох сімей, які змушені допомагати один одному в критичних ситуаціях на тлі поширення небезпечного вірусу.
"Помаранчевий – хіт сезону" (5 сезон)
Прем'єра: 9 червня
Серіал розповідає про життя в жіночій в'язниці, куди потрапляє Пайпер Чепмен. Вона ув'язнена на 15 місяців за злочин, який вчинила багато років тому, і змушена навчитися виживати в нових для неї умовах.
"Темна матерія" (3 сезон)
Прем'єра: 9 червня
Шість осіб майже одночасно прокидаються на борту космічного корабля, не пам'ятаючи, як туди потрапили і яка їхня місія. Поступово з'ясовується, що у кожного з них є приховані здібності, а головним завданням героїв стає пошук інформації про себе та інших незнайомців.
"Темне дитя" (5 сезон)
Прем'єра: 10 червня
Фінальний сезон фантастичного серіалу про ідентичних клонів. Сара Меннінг привласнює собі особистість свого клона, ставши свідком її самогубства. Впродовж п'яти сезонів піднімаються актуальні вже в найближчому майбутньому питання про моральні та етичні наслідки клонування людини.
"Імла"
Прем'єра: 22 червня
Серіал стане адаптацією роману Стівена Кінга, який розповідає про невеликому містечку, який накриває туман невідомого походження.
"Проповідник" (2 сезон)
Прем'єра: 25 червня
Серіал заснований на однойменній серії коміксів і розповідає про проповідника Джессі, який об'єднується з божественним Створінням і отримує здатності керувати будь-якою людиною, а також його друзів Тюліп і вампіра Кессіді.
"Форс-мажори" (7 сезон)
Прем'єра: 12 липня
Продовження історії Майка Росса і Харві Спектера, яка закручується навколо судових "війн" однією з найкращих юридичних фірм США.
"Гра престолів" (7 сезон)
Прем'єра: 16 липня
Довгоочікуване повернення саги на екрани. Всі лінії персонажів поступово сходяться в одну сюжетну точку, а творці явно готують грандіозне завершення історії.
"Штам" (4 сезон)
Прем'єра: 16 липня
Заключний сезон серіалу від Гільєрмо Дель Торо про навалу вампірів. Група тих, хто вижив, намагається вбити давню кровожерну істота з таємничими цілями – Майстра, заодно рятуючи себе, своїх близьких і весь Нью-Йорк.
"Захисники"
Прем'єра: 18 серпня
Супергеройський кросовер про персонажів Marvel від Neflix, який збере Зірвиголову, Джесіку Джонс, Люка Кейджа і Залізного Кулака в одній команді разом з їх друзями і спільниками. Кожен герой окремо був розкритий у власному серіалі, тому "Захисників" нас чекає продовження всіх окремих сюжетних ліній.DT.UA