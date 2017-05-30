Топ-10 найочікуваніших серіалів літа

На екрани повертаються улюблені багатьма серіали і виходять очікувані новинки.

Цього літа повернеться на екрани не тільки "Гра престолів" Entertainment

Прихід літа знаменує собою завершення сезонів багатьох серіалів, але не менше тільки збираються виходити на екрани. DT.UA зібрало найбільш очікувані новинки і повернення літа 2017.

"Бійтеся ходячих мерців" (3 сезон)

Прем'єра: 4 червня

Серіал є сін-оффом "Ходячих мерців" і розповість про події на Західному узбережжі США на початку зомбі-апокаліпсису. Третій сезон продовжить сюжетну лінію двох сімей, які змушені допомагати один одному в критичних ситуаціях на тлі поширення небезпечного вірусу.

"Помаранчевий – хіт сезону" (5 сезон)

Прем'єра: 9 червня

Серіал розповідає про життя в жіночій в'язниці, куди потрапляє Пайпер Чепмен. Вона ув'язнена на 15 місяців за злочин, який вчинила багато років тому, і змушена навчитися виживати в нових для неї умовах.

"Темна матерія" (3 сезон)

Прем'єра: 9 червня

Шість осіб майже одночасно прокидаються на борту космічного корабля, не пам'ятаючи, як туди потрапили і яка їхня місія. Поступово з'ясовується, що у кожного з них є приховані здібності, а головним завданням героїв стає пошук інформації про себе та інших незнайомців.

"Темне дитя" (5 сезон)

Прем'єра: 10 червня

Фінальний сезон фантастичного серіалу про ідентичних клонів. Сара Меннінг привласнює собі особистість свого клона, ставши свідком її самогубства. Впродовж п'яти сезонів піднімаються актуальні вже в найближчому майбутньому питання про моральні та етичні наслідки клонування людини.

"Імла"

Прем'єра: 22 червня

Серіал стане адаптацією роману Стівена Кінга, який розповідає про невеликому містечку, який накриває туман невідомого походження.

"Проповідник" (2 сезон)

Прем'єра: 25 червня

Серіал заснований на однойменній серії коміксів і розповідає про проповідника Джессі, який об'єднується з божественним Створінням і отримує здатності керувати будь-якою людиною, а також його друзів Тюліп і вампіра Кессіді.

"Форс-мажори" (7 сезон)

Прем'єра: 12 липня

Продовження історії Майка Росса і Харві Спектера, яка закручується навколо судових "війн" однією з найкращих юридичних фірм США.

"Гра престолів" (7 сезон)

Прем'єра: 16 липня

Довгоочікуване повернення саги на екрани. Всі лінії персонажів поступово сходяться в одну сюжетну точку, а творці явно готують грандіозне завершення історії.

"Штам" (4 сезон)

Прем'єра: 16 липня

Заключний сезон серіалу від Гільєрмо Дель Торо про навалу вампірів. Група тих, хто вижив, намагається вбити давню кровожерну істота з таємничими цілями – Майстра, заодно рятуючи себе, своїх близьких і весь Нью-Йорк.

"Захисники"

Прем'єра: 18 серпня

Супергеройський кросовер про персонажів Marvel від Neflix, який збере Зірвиголову, Джесіку Джонс, Люка Кейджа і Залізного Кулака в одній команді разом з їх друзями і спільниками. Кожен герой окремо був розкритий у власному серіалі, тому "Захисників" нас чекає продовження всіх окремих сюжетних ліній.