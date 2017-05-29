Топ-10 найочікуваніших фільмів літа

У прокат виходить "Диво-жінка", "Дюнкерк" та екранізація "Темної вежі".

Літо приносить із собою не тільки пору відпусток і відпочинку, але і вихід на екрани фільмів, прем'єри яких чекають фанати по всьому світу. DT.UA зібрало найцікавіші новинки, якими кінотеатри будуть радувати своїх глядачів цього літа.

"Диво-жінка"





"Диво-жінка" Кинопоиск

Прем'єра: 1 червня

Режисер: Петті Дженкінс

В ролях: Галь Гадот, Девід Тьюліс, Робін Райт, Кріс Пайн, Конні Нільсен, Олена Анайя, Люсі Девіс, Денні Х'юстон, Юен Бремнер

Перед тим як стати Диво-Жінкою, вона була Діаною — принцесою амазонок, навченою бути непереможною войовницею. І коли на берегах відокремленого від зовнішнього світу райського острова, який служив їй батьківщиною, терпить крах американський пілот і розповідає про серйозний конфлікт, бурхливому у зовнішньому світі, Діана покидає свій будинок, щоб впоратися з цією загрозою. І там, борючись пліч-о-пліч з людиною у війні за мир, Діана виявить всю повноту своєї влади... і своє істинне призначення.

"Мумія"





"Мумія" Кинопоиск

Прем'єра: 8 червня

Режисер: Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уолліс, Софія Бутелла, Джейк Джонсон, Кортні Б. Венс, Марван Кензари, Саймон Атертон

Посеред безжальної пустелі у величному саркофазі похована дочка єгипетського фараона, але настане день, і вона з'явиться в наш світ повернути собі те, що належить їй по праву. Відтепер світом правлять боги і монстри.

"Тачки 3"





"Тачки 3" Кинопоиск

Прем'єра: 15 червня

Режисер: Брайан Фі

В ролях: Оуен Уїлсон, Кристела Алонзо, Кріс Купер, Нэйтан Филлион, Армі Хаммер, Рей Мальоцци, Тоні Шэлуб

Після того, як у багатьох перегонах перемагає високотехнологічний гонщик Джексон Шторм, Блискавка Маккуїн терпить жахливу аварію. До нього звертається бізнесмен компанії Rust-eze Стерлінг, щоб допомогти Макквіну підготуватися до гонки на трасі Флорида 500 за допомогою гоночного техніка по імені Крус Рамірес. Маккуїн шукає поради від свого покійного наставника Дока Хадсона, щоб виграти гонку і не піти у відставку.

"Трансформери: Останній лицар"





"Трансформери: Останній лицар" Кинопоиск

Прем'єра: 22 червня

Режисер: Майкл Бей

В ролях: Лаура Хеддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Джон Гудман, Ізабела Монер, Ентоні Хопкінс, Джош Дюамель, Стенлі Туччі, Софія Майлс

Оптімус Прайм зник. Люди ведуть війну з Трансформерами. Ключ до майбутнього людства був похований у таємниці минулого, прихованої історії Трансформерів на Землі... Місія з порятунку світу лягає на плечі різношерстої компанії, що складається з Кейда Йегера, Бамблбі, англійського лорда і професора з Оксфорда. Прийшла пора діяти! Жертви стануть героями. Герої стануть злочинцями. Вистоїть тільки один світ: їхній або наш.

"Нікчемний я 3"





"Нікчемний я 3" Кинопоиск

Прем'єра: 29 червня

Режисери: Кайл Балда, П'єр Коффан, Ерік Гуильон

В ролях: Дженні Слейт, Міранда Косгров, Крістен Віг, Стів Карелл, Стів Куган, Джулі Ендрюс, Трей Паркер, Расселл Бренд, Дена Гайер

Мультфільм розповість про нові пригоди Грю, що живе разом з Люсі і трьома прийомними дочками. Як і колись, їх будуть оточувати забавні істоти — посіпаки, що потрапляють в різні комічні ситуації. Головним антагоністом у цій частині буде виступати Бальтазар Брейк — суперлиходій, схиблений на тематиці 80-их років.

"Людина-павук: Повернення додому"





"Людина-павук: Повернення додому"

Прем'єра: 6 липня

Режисер: Джонатан Воттс

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауні мол., Кріс Еванс, Мартін Старр, Логан Маршалл-Грін, Маріса Томей, Дональд Гловер, Майкл Кітон

Після історичної зустрічі з командою Месників Пітер Паркер повертається додому, намагаючись зажити нормальним життям під опікою своєї тітки Мей. Але тепер за Пітером проглядає ще дещо... Тоні Старк бачив Людину-Павука у справі і повинен стати його наставником. Коли новий лиходій Стерв'ятник загрожує знищити все, що цінує Пітер, приходить час довести всім, що таке справжній супергерой.

"Війна за планету мавп"

"Війна за планету мавп" Кинопоиск

Прем'єра: 13 липня

Режисер: Метт Рівз

В ролях: Джуді Грір, Вуді Харрельсон, Енді Серкіс, Стів Зан, Сара Каннінг, Амья Міллер, Террі Нотари, Тай Олссон

На армію генетично модифікованих мавп чекає новий виклик: вони змушені вступити в смертельну сутичку з армією людей під керівництвом безжального полковника. Після неймовірних втрат серед своїх воїнів вождь мавп Цезар починає особисту боротьбу з темними інстинктами і збирається помститися за весь свій вид. Зрештою він і полковник повинні зійтися в епічній битві, яка вирішить, хто тепер буде правити на Землі — люди або мавпи.

"Дюнкерк"





"Дюнкерк" Кинопоиск

Прем'єра: 20 липня

Режисер: Крістофер Нолан

В ролях: Том Харді, Кілліан Мерфі, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Гаррі Стайлс, Анейрин Барнард, Джеймс д'арсі, Баррі Кеоган, Джек Лауден

Фільм розповість історію чудесного порятунку більше трьохсот тисяч солдатів у ході Дюнкеркской операції, що мала місце на початку Другої світової війни. Події починаються з оточення сотень тисяч британських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі, і перебуваючи спиною до моря, вони стикаються з нерозв'язною ситуацією, а лещата противника стискуються все сильніше і сильніше.

"Темна вежа"





"Темна вежа" Кинопоиск

Прем'єра: 27 липня

Режисер: Микола Арселя

В ролях: Кетрін Віннік, Меттью МакКонахі, Ідріс Ельба, Еббі Лі, Джекі Ерл Хейлі, Денніс Хейсберт, Ніколас Хемілтон

Наш світ — не єдиний з існуючих. Закляті вороги Роланд Діскейн, останній з ордена стрільців, і Волтер О'Дім, відомий також як Людина в чорному, ведуть споконвічну боротьбу. На кону — міфічна Темна Вежа, останній оплот і надія всесвіту, без якої світ буде повалений в повний хаос і руйнування. Силам добра і зла судилося зіткнутися в останній сутичці, адже Роланд Діскейн — єдиний, кому під силу зупинити Людину в чорному, перш ніж той зруйнує Темну Вежу.

"Валеріан і місто тисячі планет"





"Валеріан і місто тисячі планет" Кинопоиск

Прем'єра: 10 серпня

Режисер: Люк Бессон

В ролях: Дейн ДеХаан, Кара Делевінь, Джон Гудман, Ітан Хоук, Клайв Оуен, Рутгер Хауер, Ріанна

2700 рік, Валеріан і Лорелін — космічні спецагенти, які за службовим обов'язком впутались в сумнівну справу і стали мимовільними учасниками то міжгалактичного змови, то афери найхимерніших мешканців планети Альфа, де живуть тисячі мешканців різних світів з усіх куточків галактик.