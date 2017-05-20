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Театри з 11 країн з'їхалися на фестиваль "Мельпомена Таврії" у Херсоні

20 травня в 06:05

Фестиваль проходить під гаслом "Театри світу за мир".

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Фото мерія Херсона

У Херсоні 19 травня стартував ХІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії", гостями і учасниками якого стали театри України, Польщі, Грузії, Франції, Угорщини, Португалії, Румунії, Туреччини, Білорусі, Вірменії, Литви.

Фестиваль, який цього року проходить під гаслом "Театри світу за мир" розпочався з традиційної вже карнавальної ходи по центральному проспекту Херсона – проспекту Ушакова.

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За 9 днів фестивалю на сценах Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. Куліша зіграють 34 вистави. Відкриє театральний марафон Київський Національний театр імені Івана Франка трагедією Вільяма Шекспіра "Річард III" з Богданом Бенюком у головній ролі.

На 18-му Міжнародному театральному фестивалі "Мельпомена Таврії", який відбувся у Херсоні в травні 2016 року, 29 театрів показали 32 вистави. Учасниками фестивалю тоді були театрів із 7 країн - України, Грузії, Румунії, Угорщині, Португалії, Австрії та Литви. Фестиваль проводиться в Херсоні з 1998 року.

Про фестивалі-2017 також читайте у статті "Мельпомена Таврії": гості і "Герої" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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