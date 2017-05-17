Сьогодні відкривається ювілейний Каннський фестиваль

До конкурсної програми фестивалю увійшов фільм Сергія Лозниці.

На "Золоту пальмову гілку" претендує фільм українського режисера yp.fedpress.ru

17 травня розпочинає роботу 70-й Міжнародний Каннський кінофестиваль . Ювілейний форум відкриється стрічкою французького режисера Арно Деплешена "Привиди Ізмаеля". Всього у конкурсній програмі - 18 стрічок.

Як повідомляє спеціальний кореспондент DT.UA з Канн, у рік ювілею організатори вирішили перевершити самих себе і максимально наситили програму відомими іменами.

На "Золоту пальмову гілку", зокрема, претендує робота українського режисера Сергія Лозниці. Його "Лагідна" ("Кроткая") знята за мотивами твору Федора Достоєвського, а дія перенесена у сучасну російську глибинку. У конкурсі також — новий фільм Міхаеля Ханеке, який із своїм "Геппі-ендом", що розповідає про життя буржуазної родини на тлі емігрантської кризи в Європі, має шанс увійти в історію та стати першим режисером, який отримає третю "Золоту пальмову гілку".

У Каннах свої нові роботи покажуть Йоргос Лантімос, Наомі Кавасе, Фатіх Акін, Ноа Баумбах. В останній момент до них приєднався Рубен Остлунд. Поза конкурсом покаже свій новий фільм Роман Поланські.

Цього року Каннський фестиваль вперше звернув увагу на серіали. Новий сезон "Дому біля озера" покаже Джейн Кемпіон. В той же час з великою помпою та червоною доріжкою відбудеться прем'єра двох перших серій нового "Твін Пікса" Девіда Лінча.

Ювілейний кінофестиваль триватиме на Лазурному березі Франції по 28 травня.

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